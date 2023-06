In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Anwohnerin um kurz nach Mitternacht einen starken Brandgeruch gemeldet. Laut Polizei dieser von einer Pizzeria in der Mannheimer Innenstadt aus. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer an den Öfen. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, doch es entstand ein hoher Schaden, der auf 120.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Während des Feuerwehr-Einsatzes war der Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof gesperrt.