Auf 100.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der beim Brand in der Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel entstanden ist. Wie Polizei und Feuerwehr weiter mitteilten, stand ein Gartenhaus in der Nähe der Kammerschleuse in der Nacht auf Samstag in hellen Flammen, die dabei waren, auf zwei weitere Hütten überzuspringen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Die zwei Besitzer des Gartenhauses, die sich Innern befanden, als das Feuer ausbrach, konnten sich mit leichten Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen selbstständig in Sicherheit bringen. Sie wurden in einer Mannheimer Klinik medizinisch behandelt. Über die Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Neckarstadt hat Ermittlungen aufgenommen.

Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr waren mit rund 50 Kräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Aufgrund der eisigen Außentemperaturen gefror Löschwasser auf den Straßen und Wegen, der Streudienst musste angefordert werden.