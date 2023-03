Auf mindestens 23.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Seckenheim entstanden ist.

Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 65-Jährige in der Suebenheimer Allee in Richtung Suebenheim. Beim Abbiegen an der Einmündung zur Offenburger Straße übersah sie ein entgegenkommendes Auto und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden die 93 und 37 Jahre alten Beifahrer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert, Lebensgefahr bestand nicht.

Der Verkehr konnte erst nach drei Stunden wieder freigegeben werden. Gegen die Unfallverursacherin ist ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.