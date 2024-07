Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Mittwoch gegen 19 Uhr beim Abbiegen auf der Bremeneckgasse in Heidelberg einen Unfall verursacht. Er wollte nach links in die Neue Schlossstraße einbiegen und kollidierte dabei mit einem 43-jährigen Porsche-Fahrer, der aus Richtung Oberer Fauler Pelz kam.

Der Porsche war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird von den Beamten auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Laut Polizei kam es durch die Unfallaufnahme zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.