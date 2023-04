Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir an einer Tankstelle in der Bruchwiesenstraße in Mundenheim Kevin Zeitzmann getroffen. Der 30-Jährige stammt aus Sachsen-Anhalt, lebt aber mittlerweile in Ludwigshafen und arbeitet als Netzwerkadministrator.

Ein tolles Auto. Ein Benziner?

Nein. Das ist ein Diesel.

Meiner hat vor sieben Jahren rund fünf Liter verbraucht. Was schluckt der hier?

Im Stadtverkehr