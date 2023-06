Die Polizei hat am Wochenende nach eigenen Angaben in Ludwigshafen mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Es wurden jeweils Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und weiterer Delikte eingeleitet. In der Nacht zum Sonntag wurde eine Funkstreife auf einen Pkw aufmerksam, der in starken Schlangenlinien die Bahnhofsstraße (Mitte) befuhr. Der 27-jährige Autofahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Am Freitag gegen 17.25 Uhr versuchte der 45-jährige Fahrer eines Transporters, in eine Parklücke in der Altriper Straße (Mundenheim) einzuparken. Hierbei touchierte er ein anderes geparktes Auto. Sachschaden: 6000 Euro. Ein Atemalkoholvortest bei dem 45-Jährigen ergab einen Wert von 1,19 Promille. Am Samstagabend kam es auch in Maudach zu einer Trunkenheitsfahrt. Zuvor hatte der 46-jährige Mann noch seine Frau verletzt, als sie ihn am Fahren hindern wollte. Aufgrund seines aggressiven Gebarens und seiner Alkoholisierung wurde der Mann schlussendlich in Gewahrsam genommen. Am Freitag gegen 22.45 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann in der Kärntner Straße (Gartenstadt) dreimal mit seinem Opel gegen eine Straßenlaterne. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Laterne entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. Weil auch dieser Mann betrunken war und sich aggressiv verhielt, verbrachte er die Nacht dem Polizeigewahrsam. In der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Bleichstraße (Süd) einen 24-jährigen Autofahrer. Laut Atemalkoholvortest hatte er 1,74 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.