Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ludwigshafen ist zur Corona-Hochburg im Land geworden. Während andernorts Gastronomie und Einzelhandel wieder öffnen, sind Lockerungen in der größten Stadt der Pfalz nicht in Sicht. Der Druck wächst. Nun hat OB Jutta Steinruck (SPD) darauf reagiert.

Überall in der Pfalz und auch in Mannheim wird der Lockdown aufgehoben. Doch in Ludwigshafen gilt noch die Bundesnotbremse. Am Donnerstag ist zwar der Inzidenzwert erstmals seit Mitte März