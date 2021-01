Im Klinikum Ludwigshafen haben am Montag die Corona-Schutzimpfungen begonnen. Wie eine Klinikumssprecherin mitteilt, werden „Mitarbeiter aus Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko“ geimpft, etwa aus den Covid-Bereichen, den Intensivstationen und der Notaufnahme. Bis zum Ende der Woche sollen rund 1100 Mitarbeiter geimpft sein. Die Impfbereitschaft sei sehr hoch – vor allem in Abteilungen mit direktem Patientenkontakt. Dort liege sie bei über 80 Prozent. „Die mRSA-Covid-19-Schutzimpfung verbessert für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur signifikant den Eigenschutz, sondern hilft, effektiv unsere Patienten zu schützen und das Pandemiegeschehen abzuschwächen“, sagt Klinikums-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. In dem Krankenhaus in der Bremserstraße werden derzeit 61 Covid-positive Patienten behandelt, 19 davon auf der Intensivstation.