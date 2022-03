Die Preise für Gas und Strom sind enorm gestiegen. Bei einem Aktionstag der Verbraucherzentrale Ludwigshafen Anfang April überprüft Energieexperte Max Müller kostenlos, ob die Preiserhöhung des Gas- oder Stromanbieters rechtmäßig ist und informiert darüber, was weitere Schritte sein könnten.

Energiekostenberaterin Iracema Braun berät außerdem zu weiteren Maßnahmen, wie Kosten gesenkt werden können, bevor die nächste Jahresabrechnung ins Haus flattert. Ratsuchende sollten die vollständigen Vertragsunterlagen (samt Geschäftsbedingungen), die Mitteilung über die Preiserhöhung sowie die letzte Jahresabrechnung mitbringen, empfiehlt die Verbraucherberatung.

Die Beratung findet am Mittwochnachmittag, 6. April, in der Beratungsstelle in der Wredestraße 33 in der Innenstadt statt. Eine Anmeldung unter Telefon 0621 512145 ist zwingend erforderlich. Und: Eine Beratung ist nur für geimpfte oder genesene Personen möglich.

Noch Fragen?



Standorte, Sprechzeiten und weitere Infos zur Energieberatung der Verbraucherzentrale sind im Netz unter www.energieberatung-rlp.de zu finden.