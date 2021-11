Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen verhängt nach den anderen Ludwigshafener Krankenhäusern auch das St. Marien- und Annastiftskrankenhaus ab Mittwoch, 1. Dezember, einen Besuchsstopp. Ausnahmefälle gelten für Eltern von auf der Früh- und Neugeborenenintensivstation betreuten Kindern, für Väter auf der Wochenstation, für Eltern im Kinderkrankenhaus und für Angehörige schwerstkranker und sterbender Patienten. Über die Ausnahmeregelung entscheiden das jeweilige Arzt- und Pflegeteam der Station nach Einzelfall, so das Krankenhaus. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag 167 Neuinfektionen binnen eines Tages in Ludwigshafen. Der Inzidenzwert lag bei 379,6 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Im Rhein-Pfalz-Kreis kletterte dieser Wert auf 464,6. Dort wurden 201 neue Fälle im Vergleich zum Vortag registriert. Laut Gesundheitsamt finden die Neuinfektionen überwiegend im Familien- und Freundeskreis statt. Größere Ausbrüche in Einrichtungen gebe es nicht zu vermelden. Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Corona ist im November gestiegen: In Ludwigshafen von 338 Fällen zu Monatsbeginn auf 349. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurden 238 Tote registriert (Monatsbeginn: 231).