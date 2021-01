Wegen der im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohen Corona-Sterberate in Ludwigshafen in Relation zur Einwohnerzahl – 233 Todesfälle sind es seit Pandemiebeginn – will Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) beim Gesundheits- und beim Landesuntersuchungsamt eine Analyse in Auftrag geben, um die bisherige Corona-Strategie zu hinterfragen und um zu erfahren, „wo wir möglicherweise nachbessern können“. Das kündigte die 58-Jährige am Donnerstag an.