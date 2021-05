Laut dem American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) mit Sitz in Washington ist Jörg Breitenbach (57) Ende März mit der Wahl ins AIMBE-College of Fellows „in die Elite der Medizin- und Biotechnik“ aufgenommen worden. Er ist Lehrbeauftragter an der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft und dort Mitglied des Hochschulrats.

Die College-Mitgliedschaft zeichnet Ingenieure und Naturwissenschaftler aus dem medizinischen oder biologischen Sektor aus, die herausragende Beiträge zu „Forschung und Praxis im Bereich Ingenieurwesen und Medizin“, zur „Pionierarbeit in neuen und sich entwickelnden Technologiefeldern“ oder „wichtige Fortschritte in den traditionellen Bereichen der Medizin- und Biotechnik“ erzielt haben. Nach Angaben von AIMBE und der Hochschule zählt diese Auszeichnung zu den höchsten, die medizinischen und biologischen Ingenieuren zuteilwerden können.

„Herausragende Beiträge“ gewürdigt

Im Fall von Breitenbach ehrte das College of Fellows dessen „herausragende Beiträge zur Entwicklung und Vermarktung von patientenzentrierten polymeren Darreichungsformen bei Infektionskrankheiten und neurologischen Eingriffen.“

Breitenbach studierte Chemie und promovierte an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Als Stipendiat der finnischen Akademie der Wissenschaften arbeitete er in Finnland. Danach trat er in die Polymerforschung der BASF ein und schloss das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in seinem aktuellen Wohnort Mannheim ab.

Unternehmen gegründet

Nach seinem Wechsel zur Knoll AG wurde Breitenbach Leiter eines Bereichs für innovative Arzneiformen. Anschließend führte er den Geschäftsbereich bei Abbott mit Sitz in Ludwigshafen. Bis Ende 2019 war er verantwortlich für die globale Produktentwicklung der Pharmasparte im US-Konzern der Abbott Laboratories und Aufsichtsratschef der GmbH.

Breitenbach, Vater von drei Kindern, hat mehrere Unternehmen im Life Science-Bereich gegründet und leitet heute selbst ein Start-up Unternehmen, die BIT Pharma GmbH in Graz in Österreich. In der Region leitet er derzeit die IPSICO UG in Mannheim, die mit dem Wirkstoff Keady Vit hoch dosierte Vitaminkautabletten für an Mukoviszidose erkrankte Kinder herstellt.

Organisation vertritt 50.000 Ingenieure

Das American Institute for Medical and Biological Engineering ist eine 1991 gegründete gemeinnützige Organisation mit Hauptsitz in Washington. Es vertritt 50.000 medizinische und biomedizinische Ingenieure sowie akademische Einrichtungen, die Privatindustrie und Fachgesellschaften für Ingenieurwissenschaften.