Als Anerkennung für sein gesellschaftliches Wirken ist Jürgen Speck am Montag mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Speck hat sich in der Evangelischen Kirche engagiert und als Sozialarbeiter in der Diakonie Ludwigshafen. Der mittlerweile 84-Jährige hat sich auch für Jugendliche, Senioren, Aussiedler und Flüchtlinge eingesetzt.

Die hochrangige Auszeichnung, die der Ludwigshafener erhalten hat, wird vom Bundespräsidenten vergeben. In Vertretung von Frank-Walter Steinmeier hat der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Hannes Kopf, den Orden überreicht. Präsident Hannes Kopf betonte in der Laudatio: „Sie haben Ihr Wirken immer auf das Wohl anderer Menschen ausgerichtet. Ihr Charakter ist geprägt von Nächstenliebe und dem Dasein für andere Menschen.“ Der 84-Jährige erfülle den Pfadfinderspruch „Jeden Tag eine gute Tat“ bis heute mit Leben.

Seit der frühen Kindheit hat sich Speck in der christlichen Pfadfinderschaft engagiert. Von 1963 bis 1972 war er Landesmarkführer der christlichen Pfadfinderschaft Rheinland-Pfalz. Für die junge Generation hat sich der Ludwigshafener auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene engagiert wie beispielsweise im Presbyterium, im Jugendhilfeausschuss, im Stadtjugendring Ludwigshafen, in der Landesjugendkammer der Evangelischen Jugend der Pfalz, beim Landesjugendring Rheinland-Pfalz und der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Durchs Ehrenamt Sozialarbeiter geworden

Nach einer kaufmännischen Ausbildung hat ihn dieses ehrenamtliche Engagement motiviert, das Studium der Sozialarbeit durchzuführen. Er war als Sozialarbeiter für die Diakonie Ludwigshafen tätig und hat ehrenamtlich Kurse für Diakoniehelfer geleitet. Der Geehrte organisierte Kindererholungsmaßnahmen, Nachbarschaftshilfen sowie Diakonieausstellungen und Diakoniewochen.

Jürgen Speck hat auch das Netzwerk „Kita-Plenum“ ins Leben gerufen. Mit diesem Netzwerk hat er bereits in den 1980er-Jahren Eltern, Vertreter der Kirchengemeinde und pädagogische Fachkräfte zum Austausch an einen Tisch geholt. Auf Bundesebene engagierte sich der Ludwigshafener von 1974 bis 1995 als Vorsitzender der Gesamtmitarbeitervertretung und im Vorstand der Evangelischen Kirche Deutschland.

In Lu-Süd Ehrenpresbyter

Dem Presbyterium der Kirchengemeinde in Ludwigshafen-Süd gehört er seit dem Jahre 1973 an. Bis Ende 2020 war er Presbyter und ist aktuell berufener Ehrenpresbyter. Er arbeitet in der Bezirkssynode mit und engagiert sich in vielen Arbeitskreisen. Seit 1982 ist er als Laienprediger der Landeskirche tätig. Von 1991 bis 2003 war er Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz, davon etliche Jahre Beisitzer des Präsidiums.

Speck leitet das Redaktionsteam für den Gemeindebrief „Kirchenfenster“. Er ist Verfasser einer 250-seitigen Dokumentation „55 Jahre Kirchengemeinde Ludwigshafen Süd“. Jürgen Speck hat sich auch in der Seniorenarbeit eingebracht in enger Zusammenarbeit mit der Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen. Er ist Gründer der Aktion „Ferien ohne Kofferpacken“, bei der ältere Menschen in prekären Lebenssituationen zwei Wochen lang im nahegelegenen Landschulheim in Ramsen Urlaub verbringen.

Über seine berufliche Tätigkeit hinaus hat er die Betreuung und Begleitung von Aussiedlern, Spätaussiedlern, Menschen aus Fluchtländern und Krisengebieten übernommen.