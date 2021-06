Einbrüche bei den Steuereinnahmen als Folge von Corona werden auch nach der Pandemie noch über mehrere Jahre die kommunale Handlungsfähigkeit bedrohen. Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) fordert deshalb Finanzhilfe von Bund und Land. Andernfalls müsse die Stadt so hart sparen, dass sie Schaden nehmen würde.

Vergangenes Jahr haben Bund und Länder die Gewerbesteuerausfälle der Städte und Gemeinden mit 12,4 Milliarden Euro ausgeglichen. So wurden die Haushalte der Kommunen stabilisiert und die Gemeinden konnten weiterhin notwendige Investitionen tätigen. Der Deutsche Städtetag hat nun Bund und Länder aufgefordert, auch 2021/22 die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zu kompensieren.

„Für Ludwigshafen gilt: Ohne schnelle Hilfe von Bund und Land wird bei uns der Rotstift herrschen und es werden unweigerlich Einsparungen folgen müssen. Wir würden zu kurzfristigen Sparmaßnahmen gezwungen, die auf lange Sicht aber unserer Stadt Schaden zufügen. Das kann niemand wollen“, schließt sich Kämmerer Schwarz den Forderungen des Städtetags an. Er appelliert an die örtlichen Bundestags- und Landtagsabgeordneten, sich für eine Kompensation der Steuermindereinnahmen einzusetzen.

Schlechte Prognosen

Hintergrund: Laut der aktuellen Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums werden in diesem Jahr die Steuereinnahmen um 9,4 Milliarden Euro geringer ausfallen als in der Vor-Corona-Zeit. Im kommenden Jahr sei mit Steuermindereinnahmen von gut zehn Milliarden Euro zu rechnen. Die kommunalen Steuereinnahmen lägen in diesem als auch den kommenden Jahren noch deutlich unter dem früheren Niveau, so die Stadtverwaltung. Kämmerer Schwarz spricht von einer dramatischen Entwicklung: „Während die Stadt vor der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 noch mit einem Netto-Gewerbesteueraufkommen von 178 Millionen Euro rechnen konnte, müssen wir diese Erwartung um 42 Millionen Euro nach unten korrigieren.“ Ähnliches gelte für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. „Anstelle von ursprünglich 76,5 Millionen Euro rechnen wir jetzt nur noch mit einem Aufkommen von 69,5 Millionen Euro – das ist ein Einbruch von sieben Millionen Euro.“ Der Verlust bei den Einnahmen werde mit dem kommunalen Finanzausgleich nicht ausgeglichen, klagt der Kämmerer.

Bereits im vergangenen Jahr wäre Ludwigshafen ohne die Gewerbesteuerkompensationszahlungen finanziell in große Bedrängnis geraten. Schwarz: „Die bisher für 2021 gewährten Kompensationszahlungen, deren Höhe lediglich etwas mehr als ein Zehntel der Zahlungen für 2020 betragen, sind leider bei weitem nicht ausreichend, die hohen Einnahmeausfälle zu kompensieren.“ Ohne eine weitere Unterstützung von Bund und Ländern müsse die Stadt prüfen, welche dringend notwendigen Zukunftsinvestitionen verschoben oder gar ganz aufgegeben werden müssten, bilanziert der Kämmerer.

Schwierige Lage für Stadt

Ohnehin ist die Finanzlage der Stadt schlecht. Die Verschuldung steigt in diesem Jahr auf 1,6 Milliarden Euro. Die Einnahmen decken die Ausgaben – vor allem im Sozialbereich – bei weitem nicht ab. Die Finanzaufsicht ADD hat daher einen härteren Sparkurs und Steuererhöhungen in Ludwigshafen gefordert. Die ADD sperrte sechs Millionen Euro bei den Pflichtausgaben sowie knapp drei Millionen Euro bei den sogenannten freiwilligen Leistungen. Dies sorgt für Debatten.

Die Linke kritisiert das Vorgehen der ADD. Es gehe hier auch um Kürzungen für Vereine, die Jugend- und Sozialarbeit betreiben. „Ludwigshafen lebt schon jetzt am Limit. Noch mehr Kürzungen würden das gesellschaftliche Leben hier beeinträchtigen“, kritisiert Fraktionschef Liborio Ciccarello. Der Finanzausgleich im Land müsse dringend neugestaltet werden.