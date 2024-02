Die Ortsbeiratsfraktion der Oppauer CDU kritisiert die drastische Erhöhung der Straßenausbaubeiträge in Edigheim von zehn auf 51 Cent pro Quadratmeter in den kommenden drei Jahren. „Es ist doch völlig klar, dass das für Irritationen und Unmut sorgt“, sagt Fraktionssprecherin Christiane Ohlinger-Kirsch. Es sei sehr fraglich, ob der Weg, den die Verwaltung da eingeschlagen hat, der richtige sei. Diese hätte vor der Versendung der Bescheide den Menschen in Edigheim schriftlich mitteilen müssen, dass aufgrund von zwei Gerichtsurteilen eine neue Berechnung und ein neuer Abrechnungszeitraum erfolgen werden und dies auch erklären sollen. „Selbstredend ändert das nichts an der drastischen Beitragserhöhung, das hätte aber von Stil gezeugt und die Betroffenen wären vorgewarnt und informiert gewesen“, sagt Ohlinger-Kirsch und kündigt an: „Wir werden darauf drängen, dass bei diesen horrenden Beitragssätzen der Ausbau der angedachten Straßen auch wirklich erfolgt. Auf unsere skeptische Nachfrage in der Ortsbeiratssitzung vom 21. November, ob das denn gelingen wird, sagte man uns das zu. Nun ist die Verwaltung in der Pflicht, und personelle Engpässe sind nicht die Antwort auf alle Fragen.“