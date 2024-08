Stadt.Wand.Kunst war mal wieder in den Quadraten. Das Street-Art-Projekt der Alten Feuerwache ist seit wenigen Tagen um ein Kunstwerk reicher. Mit dem jüngsten Mural, das von Carolin Kaiser auf eine Wand im H-Quadrat aufgetragen wurde, gibt es inzwischen mehr als vierzig derart gestaltete Fassaden in Mannheim. Für die junge Künstlerin war es übrigens ein Heimspiel, da sie in der Universitätsstadt lebt und arbeitet.

Ein stimmungsvoller Sonnenuntergang am Meer hat Carolin Kaiser zu ihrem Mural inspiriert, das sie für Stadt.Wand.Kunst im H-Quadrat gemalt hat. Wortwörtlich gemalt, denn die studierte