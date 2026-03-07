Gewalt und Terror prägen die Nachrichten, doch Frieden bleibt möglich. Gedanken über Hoffnung und Verantwortung – ein Impuls.

„Unfriede herrscht auf der Erde, Kriege und Streit bei den Völkern“, heißt es in einem Kirchenlied. Leider ist das allzu wahr, denke ich. Frieden ist ein Dauerthema. Vielleicht, weil es an so vielen Ecken der Erde brennt. Friede scheint mir so fern zu sein. Bilder von Krieg, Gewalt und Terror sehe ich täglich: im Fernsehen, in der Zeitung, ich höre davon im Radio.

Wann endlich erreichen mich Friedensnachrichten? Wieso ist er so fern, der Friede? Wo ist er denn hingekommen? Konnte er das Elend in dieser Welt nicht länger ertragen? Oder hat ihn wer weggetan, gar verscheucht oder vertrieben?

Kann es sein, dass Friede ein gutes Klima braucht? Sodass er wachsen und gedeihen kann? Und was genau ist denn Friede, frage ich mich. Woran ist er zu erkennen? Und wie ist er zu spüren? Das Gegenteil von Frieden ist Unfriede. Den erkenne und spüre ich leicht. In gespannter, unfriedlicher Atmosphäre fühle ich mich unwohl und unsicher.

In der Bibel heißt Frieden „Schalom“. Das Wort meint weit mehr als nur die Abwesenheit von Streit und Krieg. „Schalom“ meint eine tiefe Sehnsucht nach einer heilen und unversehrten Welt. Nach einer Welt, in der ich sicher und geborgen leben kann. „Schalom“ heißt fest zu hoffen. Hoffen, dass Menschen mit der Schöpfung, miteinander sowie mit Gott einträchtig leben können. Das wäre doch paradiesisch, denke ich. Nur, wie komme ich dahin, wie kommt die Welt dahin? Ist mir der Frieden so viel wert, dass ich mich abmühe, ihm nachlaufe und außer Puste gerate?

Frieden ist kein Zufallsprodukt. Er ist Gottes Angebot für diese Welt. Und entsteht aus meiner inneren Haltung. Weil Gott die Menschen geschaffen und ihnen diese Welt anvertraut hat. So kann ich jeden Menschen als Kind Gottes ansehen – egal, wie er oder sie lebt und glaubt.

Die Autorin

Birgit Kiefer ist Pfarrerin an der protestantischen Christuskirche im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim.

