Am kommenden Samstag gibt es wieder einen Hofflohmarkt in Schifferstadt. Nach Angaben der Veranstalter haben sich über 200 Höfe in der ganzen Gemeinde angemeldet.

Neben besonderen Fundstücken steht vor allem auch die nachbarschaftliche Atmosphäre im Mittelpunkt, heißt es in der Ankündigung. Alle Verkaufsstellen sind unter www.schifferstadt.de/hofflohmarkt zu finden. Die Höfe sind zudem an bunten Luftballons und Hofflohmarkt-Plakaten an den Toren erkennbar. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass es auch etwas außerhalb gelegener Verkaufsstellen geben wird.

Die Höfe öffnen der Ankündigung zufolge von 9 bis 14 Uhr. Ein weiterer Programmpunkt wartet ab 11 Uhr im Stadtpark: Bürgermeisterin Ilona Volk weiht dort die Skulptur eines Friedenstors ein.