Der Hofflohmarkt hat am Samstag viele Neugierige in die Gartenstadt gelockt. Einzig die Weitläufigkeit im Stadtteil machte so manchem, der gerne zu Fuß unterwegs ist, zu schaffen. Ein Stimmungsbild.

Luftballons und Schilder an Straßenlaternen weisen den Weg zu den Höfen, zahlreiche Besucher nutzen die Gelegenheit, um sich auf die Suche nach Schnäppchen und Raritäten zu machen.