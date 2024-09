Der fünfte privat organisierte Hofflohmarkt in Rheingönheim findet am Samstag, 7. September, von 13.30 bis 17.30 Uhr statt, wie Organisator Demonik Beetz mitteilt. Einige Höfe bieten auch Verzehrmöglichkeiten wie Kaffee und Kuchen oder Waffeln an. Eine Gruppe von Trike- und Quadfahrern fährt mit Kindern kostenlos eine kleine Runde durch Rheingönheim. Dabei werden Spenden für das Kinderhospitz Sterntaler in Dudenhofen gesammelt.