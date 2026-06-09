Was mit einer Idee in der Facebook-Gruppe „Leute aus Maudach“ begonnen hatte, wiederholt sich am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 16 Uhr zum fünften Mal: der Hofflohmarkt in Maudach. Wie die Organisatoren mitteilen, ist die Begeisterung der Maudacher ungebrochen. Auch in diesem Jahr hätten sich wieder mehr als 100 Teilnehmer gemeldet, die zum Stöbern in ihre privaten Höfe einladen.

Am Samstag gebe es deshalb wieder vieles zu entdecken, etwa in der Hintergasse 27, wo es ab 11.30 Uhr – wenn gewünscht – eine Führung durch eine Klemmbausteinewelt gibt. Auch im Schlosshof beim Verein Wald und Wiesenfreunde gibt es Stände und Versorgung. Alle Höfe findet man im Internet unter www.hofflohmarkt.maudach.de/hoefe.html.