Der erste Hofflohmarkt findet in diesem Jahr am Samstag, 8. Juni, in Friesenheim statt. Zum zweiten Mal findet der Edigheimer Hofflohmarkt statt, rund 100 Bewohner öffnen dort ihre Höfe und Gärten und laden zum Trödeln und Stöbern ein: am Samstag, 15. Juni, von 12 bis 17 Uhr.

Nachdem die Veranstaltung in Edigheim im vergangenen Jahr ein großer Erfolg für alle Beteiligten war, haben sich die Organisatoren zur Neuauflage entschlossen. Dabei kommt längst