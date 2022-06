Der regelrechte Boom für Hofflohmärkte in Ludwigshafener Stadtteilen setzt sich mit einer weiteren Neuauflage im Oggersheimer Wohngebiet Melm fort. Beim Organisationsteam können sich Aussteller aus den Wohnbereichen Melm, Notwende und Siedlung bis spätestens 19. Juni melden – und zwar per E-Mail an melmerhofflohmarkt@gmail.com. Für Besucher öffnen die Höfe dann am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Weitere Infos gibt es unter https://melmerhofflohmarkt.wordpress.com/ im Internet.

Drei Wochen später kann auch in Maudach gefeilscht werden, was das Zeug hält. Erstmals findet dort am Samstag, 9. Juli, 11 bis 17 Uhr, ein Hofflohmarkt statt, für den bereits fast 80 Anmeldungen vorliegen, wie das Organisationsteam mitteilt. Auf die Beine gestellt worden sei das Projekt, nachdem ein Mitglied der Facebook-Gruppe „Leute aus Maudach“, die Idee dazu hatte. Neben einem gemütlichen Trödel-Spaziergang könne sogar eine (private) Lego- und Oldtimer-Ausstellung besichtigt werden. Unter www.hofflohmarkt.maudach.de gibt es alle weiteren Infos.