Zwei weitere Stadtteile werden sich an den beliebten Hofflohmärkten beteiligen: Gartenstadt und Maudach. Sie gesellen sich zu Friesenheim, wo die Organisatoren mit der fünften Auflage schon eine Routine entwickelt haben, sowie zu Rheingönheim und Oppau. Dort kann jeweils zum zweiten Mal gefeilscht werden.

Von Claudia Matheis

Die jeweiligen Organisatoren haben sich in diesem Jahr beraten und ihre Termine aufeinander abgestimmt, um Überschneidungen zu vermeiden. Das Resultat: In Maudach läuft der Hofflohmarkt am 9. Juli von 11 bis 17 Uhr, Nähere Infos unter www.hofflohmarkt.maudach.de. In der Gartenstadt kann eine Woche später, am 16. Juli, von 10 bis 16 Uhr getrödelt werden. In Rheingönheim ist der Markt für den 10. September, 14 bis 18 Uhr, geplant. Infos unter www.rheingoenheimer-hofflohmarkt.de. Friesenheim folgt eine Woche später, am 17. September, von 13 bis 17 Uhr. Infos unter www.friesenheimerhofflohmarkt.de. Den Abschluss bildet Oppau am 24. September von 14 bis 18 Uhr. Infos per Mail: hofflohmarkt-oppau@gmx.de.

Eine Anmeldung ist ausschließlich über die jeweiligen Mail- Adressen möglich. Händler zahlen keine Standgebühr.