Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bücher sind äußerst beliebte Geschenke. Die Vorweihnachtszeit ist für den Buchhandel so denn auch die umsatzstärkste des gesamten Geschäftsjahres. Mitten in einen für die meisten Läden sehr zufriedenstellend angelaufenen Verkauf ist nun der zweite Lockdown in diesem Jahr geplatzt.

Am Montag und Dienstag war es nicht möglich, auch nur einen Buchhändler dazu zu bewegen, Auskunft zu geben, wie das Weihnachtsgeschäft läuft. Die Mitarbeiter in