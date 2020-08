Das Jugendkonzept des TFC Ludwigshafen hat auch die Jury des Wettbewerbs „Sterne des Sports“, der vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volks- und Raiffeisenbanken seit 2004 vergeben wird, überzeugt. Den Regionalwettbewerb haben die Löwen gewonnen, jetzt geht es auf Landesebene weiter.

Wolfgang Thomasberger, der Vorsitzende des Vorstands der VR Bank Rhein-Neckar, überreichte in Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gestern Vormittag auf der Parkinsel den mit 1500 Euro dotierten Preis samt bronzefarbenem Stern, der zukünftig das Vereinsheim des TFC zieren wird. „Wir hatten es letztes Jahr beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ schon einmal versucht und hatten noch kein Glück. Dieses Mal hat es geklappt. Umso mehr freuen wir uns jetzt“, sagte der TFC-Vorsitzende Christian Hanz. „Im Endeffekt war es wohl unser Jugendkonzept in seiner Gesamtheit, das überzeugt hat“, erklärte Hanz. Ganzheitlich ausbilden, fördern und entwickeln – das ist die Vision des Hockey-Jugendkonzeptes des TFC.

Dabei hat vor allem der Baustein „Schule – Beruf – Ausbildung“ eine Rolle gespielt. Mit zahlreichen Angeboten und Projekten unterstützt der Verein seine jungen Mitglieder beim Übergang ins Erwachsenenleben. Berufsvorbereitende Workshops und gemeinsame Besuche von Jobmessen bot der Klub bereits an. Der TFC gilt als Erfinder des Job-Barbecue, bei dem Jugendliche gemütlich einen Burger essen, ein spritziges Getränk genießen und dabei ganz ungezwungen in chilliger Lounge-Atmosphäre mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen können. Das Job-Barbecue musste in diesem Jahr vom Juni auf den 8. Oktober verlegt werden und soll trotz Corona unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygienevorgaben durchgeführt werden. „Der im Freien auf der weitläufigen Sportanlage stattfindende Termin wird 2020 eine der wenigen Jobbörsen der Region sein, da die meisten Jobmessen coronabedingt abgesagt werden mussten“, betonte Hanz und erwartet daher einen regen Zulauf.

Qualifiziert für Landesfinale

Selbst in Zeiten der Pandemie ließ der TFC seine Mitglieder nicht allein. Der Verein war im März einer der Vorreiter in Sachen Einkaufsservice. Der Nachwuchs des Klubs wurde motiviert, für ältere Menschen und Risikopatienten im Ludwigshafener Stadtteil Süd einzukaufen.

Mit dem „Großen Stern des Sports“ in Bronze hat sich der TFC für das Landesfinale qualifiziert. Ob Hanz den „Großen Stern des Sports“ in Silber in Händen halten wird, entscheidet sich demnächst. „Wir lassen uns überraschen. Das Konzept ist eingereicht. Mehr können wir nicht tun“, sagte er. Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit dem Finaleinzug. In Berlin locken dann die „Sterne des Sports“ in Gold.