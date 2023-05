Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Momentan ist bei Hallenhockey-Regionalligist TFC Ludwigshafen der Wurm drin. Am Wochenende fielen gleich drei Stürmer aus, auch der Trainer lag flach. Das ließ sich auch nicht mehr kompensieren.

So gab es bei Spitzenreiter HTC Würzburg am Sonntag auch keinen Blumentopf zu gewinnen. 2:6 (1:2) unterlagen die Löwen und rutschten in der Tabelle auf den letzten Platz ab. Ex-Bundesligaspieler