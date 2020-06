Hohe Auszeichnung für den TFC Ludwigshafen: Der Verein erhält den vom Deutschen Hockey-Bund verliehenen Preis „Goldenes Feld“. Diese frohe Botschaft erhielt der TFC am Wochenende von Ulrike Schmidt, der Referentin Sportentwicklung und außersportliche Maßnahmen des DHB. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Der Jugendvorstand des DHB möchte mit der Vergabe des Preises die Wertschätzung und Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit zum Ausdruck bringen. Kriterien sind dabei unter anderem die AGs und Kooperation mit Schulen, die Entwicklung der Trainersituation, das Vorhandensein von Hockeyscouts und Jugendsprechern oder die Ausbildung von Schiedsrichtern im Verein. Preisträger in den vergangenen Jahren waren beispielsweise der ESV München, der Bietigheimer HTC und Post SV Chemnitz. Die feierliche Übergabe des Schecks und einem Schild soll noch vor dem Herbst in Ludwigshafen stattfinden.