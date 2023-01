Die Hochzeit soll für Brautpaare einer der schönsten Momente ihres Lebens werden. Dafür muss vieles organisiert sein. Bei der perfekten Ausstattung für Braut und Bräutigam gibt es Tausende von Kleinigkeiten zu beachten, die ihren Teil zur perfekten Trauung beitragen. Auf der Messe „Trau“ in der Eberthalle können Paare in Ruhe stöbern und Fragen stellen. Auch Hochzeiten folgen Trends. Demnach sei die Nachfrage nach geometrischen Traubögen im Vergleich zu den Vorjahren enorm angestiegen, informierte der Veranstalter. Traubögen sind das in der Regel blumengeschmückte Portal, unter dem sich das Paar am Tag der Tage das Jawort gibt. Und dieser Bogen ist nach neuestem Trend eben nicht mehr langweilig abgerundet, sondern empfindet geometrische Formen vom Drei- bis zum Fünfeck nach. Den Traubogen gibt es in verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Dekorationen.

120 Aussteller am Start

Ideen nicht nur dafür gibt es bei den rund 120 Ausstellern in der Eberthalle. Denn obwohl Ludwigshafen jüngst als eine der Scheidungshochburgen Deutschlands eingestuft worden ist – der Trend zur großartigen Hochzeitsfeier bleibt ungebrochen. „Da viele Paare ihre Hochzeit in den vergangenen beiden Jahren verschieben mussten, ist davon auszugehen, dass die Hochzeitsbranche in diesem Jahr einen Boom erleben wird“, heißt es seitens der Veranstalter. Vom einmaligen Brautkleid über den unvergesslichen Junggesellenabschied, von der Tischdekoration bis zur originellen Einladung, dem passenden Catering und musikalischen Rahmen ist bei der Ludwigshafener Hochzeitsmesse einiges im Angebot. Modenschauen, Präsentationen, Livemusik und Cateringproben runden die Veranstaltung ab.

Noch Fragen?



Die Hochzeitsmesse „Trau“ in der Eberthalle ist am Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr, geöffnet.