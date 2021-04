Unbekannte haben laut Polizei zwischen Samstag und Montag die Scheibe eines in Mundenheim geparkten Transporters eingeschlagen und hochwertiges Werkzeug aus dem VW-Caddy gestohlen. Er war in der Franz-Zang-Straße abgestellt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2773.