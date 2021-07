Auf dem Parkplatz eines Bowlingcenters in der Pasadenaallee in der Innenstadt haben Unbekannte laut Polizei hochwertiges Werkzeug aus einem Peugeot gestohlen. Sachschaden: mehrere Tausend Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 0.30 Uhr. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.