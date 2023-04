Ein Unbekannter hat laut Polizei am frühen Mittwoch gegen 2.30 Uhr ein am Pfalzplatz in Mannheim abgestelltes Pedelec gestohlen. Das Kettenschloss wurde mit einem Trennschleifer geknackt. Anschließend flüchtete der Täter auf das Gefährt in Richtung Meeräckerplatz. Er trug dunkle Bekleidung, eine schwarze Strickmütze und einen schwarzen Rucksack. Das schwarze Pedelec des Herstellers KTM, Modell Macina Sport, hat einen Wert von knapp 3300 Euro. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 833970.