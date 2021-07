Auf der Parkinsel werden von Mitarbeitern des Filmfestivals Hochwasserreste in den Rhein gepumpt, um das Gelände frei zu bekommen. Drei mit Dieselaggregaten betriebene Pumpen leiteten das Wasser über Schläuche in den Rhein. Der Stadtpark ist wegen des Hochwassers von der Stadt noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Das Grünflächenamt will zuvor noch die Standsicherheit der Bäume prüfen, die unterspült wurden. Das Festival soll am 1. September starten. „Bis dahin ist aber noch viel zu tun, denn das Hochwasser, die Umsetzung der Corona-Regelungen und natürlich die Logistik müssen erst noch bewältigt werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das rechtzeitig schaffen“, erklärte Festivalchef Michael Kötz. Der Aufbau der Kino-Zeltstadt nimmt einige Wochen in Anspruch.