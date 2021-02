200 Menschen waren laut Kommunalem Vollzugsdienst (KVD) am Sonntagnachmittag trotz Verbots im Stadtpark auf der Parkinsel unterwegs. Die KVD-Mitarbeiter forderten die zwischen 16.30 und 18 Uhr dort angetroffenen Bürger auf zu gehen und räumten den gesperrten Bereich, wie die Stadt mitteilt. Der Grund für die Sperrung: das anhaltende Rhein-Hochwasser. Aus diesem Grund bleibt der Stadtpark laut Stadt auch weiterhin gesperrt. Man appelliere an die Bürger, sich daran zu halten und das Gebiet nicht zu betreten. „Aufgrund des Hochwassers und der Überschwemmungen könnten Bäume umstürzen, was weiterhin eine Gefahr für Leib und Leben darstellt“, heißt es am Montag aus der Verwaltung. Auch wenn der Wasserpegel sinkt, könne Druckwasser die Standfestigkeit der Bäume beeinträchtigen.