Der Rheinpegel könnte ab Sonntag bis auf acht Meter steigen. Davon gehen Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg aus. Die Ludwigshafener Stadtverwaltung kündigt an, dass der Stadtpark und die Hannelore-Kohl-Promenade voraussichtlich gesperrt werden. Sperrungen gibt es auch in Mannheim.

In Ludwigshafen werden nach Angaben der Verwaltung ab sofort Warnschilder aufgestellt, die auf das erwartete Hochwasser hinweisen. Entsprechend der aktuell dynamischen Entwicklung würden voraussichtlich der Stadtpark auf der Parkinsel sowie die Hannelore-Kohl-Promenade am Wochenende gesperrt. Möglicherweise wird auch der Wildpark in Rheingönheim kurzfristig geschlossen.

Bürger sollen die Warnschilder beachten und wegen Hochwasser gesperrte Bereiche zu ihrer eigenen Sicherheit nicht betreten. Die Hochwasserschutzmaßnahmen gelten das ganze Wochenende. Die zuständigen Stellen der Stadt werden die Entwicklung durchgehend beobachten und, sofern notwendig, weitere Maßnahmen ergreifen. Die aktuellen Pegelstände können im Netz unter www.hochwasser-rlp.de abgerufen werden.

Mannheim: erste Absperrungen aufgestellt

Auch die Mannheimer Stadtverwaltung warnt vor Hochwasser an Rhein und Neckar, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Wasseranstieg werde kontinuierlich in der Nacht zum Samstag erwartet und soll bis Sonntagabend anhalten. Daher seien bereits die ersten Hochwasserabsperrungen am Hermann-Heimerich-Ufer auf Höhe der Heinrich-Lanz-Schule aufgestellt worden. Im Bereich des Neckars werden die Zufahrten zum Neckarvorland gegenüber dem Collini-Center, bei der Rampe an der Ebertbrücke, bei der Rampe an der Alphornstraße, an der westlichen Jungbuschbrücke sowie weitere Zuwegungen gesperrt. Zudem wird der Neckarradweg in Höhe Seckenheim samt aller Zu- und Abgänge gesperrt.

Am Rhein sind mehrere Zuwegungen zum Waldpark, die Zufahrt zur Riedwiese und der Radweg am Ballenkrappen vom potenziellen Hochwasser betroffen und werden aus diesem Grunde ebenfalls gesperrt. Schilder weisen auf die jeweiligen Sperrungen hin. Sollte das Wasser am Samstag weiter steigen, stehen weitere Absperrmaßnahmen in Mannheim an wie die Komplettsperrung des Stephanienufers.