Die Stadtverwaltung appelliert an die Bürger, den wegen Hochwassers gesperrten Stadtpark auf der Parkinsel nicht zu betreten. Aufgrund der derzeitigen Überschwemmung könnten Bäume umstürzen, was eine Gefahr für Leib und Leben darstellt. Am Wochenende musste das Ordnungsamt rund 300 Menschen aus dem Park verweisen.

Im Laufe des Montags wird nach Angaben der Hochwassermeldezentrale mit rund 7,30 Meter die vorhergesagte Höchstmarke erreicht. In den kommenden zwei Tagen soll der Pegel zwischen Mannheim und Ludwigshafen wieder auf unter sieben Meter fallen. Auch wenn der Wasserpegel nicht mehr steigt, kann das vorhandene Druckwasser dazu führen, dass Bäume ihre Standfestigkeit verlieren und umstürzen. Deswegen sollten Spaziergänger die Absperrungen beachten, fordert die Stadtverwaltung.

Bußgelder angedroht

Am Sonntag mussten Streifen des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) vielfach uneinsichtige „Hochwasser-Touristen“ auffordern, den Stadtpark auf der Parkinsel zu verlassen. Teils mussten Bußgelder angedroht werden, damit die Menschen diesen Aufforderungen nachkamen, berichtet die Stadtverwaltung. Rund 300 Menschen, die das Betretungsverbot wegen des Hochwassers ignoriert hatten, hätten sich am Sonntagnachmittag nach 16 Uhr noch im gesperrten Park befunden. Der KVD griff dann ein und räumte den Bereich.

Das derzeitige Hochwasser hat die Nordspitze der Parkinsel sowie Teile der Hannelore-Kohl-Promenade überflutet. Im langjährigen Vergleich ist der aktuelle Pegelstand nicht außergewöhnlich. Das stärkste Hochwasser in den 2000er-Jahren gab es im Juni 2013. Damals schwoll der Pegelstand auf 8,35 Meter an und das Filmfestival musste vom Stadtpark in den Luitpoldhafen verlegt werden.