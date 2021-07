Diesmal keine Corona-Welle sondern echtes Wasser schwappt über die Ludwigshafener Parkinsel und vertreibt den Inselsommer: Das Konzert der Marion & Sobo Band am Donnerstag, 15. Juli, 19 Uhr, wird wegen des drohenden Hochwassers kurzfristig in die Lukaskirche in Ludwigshafen-Süd, Kurfürstenstraße 46, verlegt.

Die Bonner Band um die multilingualen Franko-Kanadierin Marion Lenfant und den polnischen Gitarristen Alexander Sobocinski („Sobo“) erschafft ihren eigenen modernen Stil aus vokalem Gypsy Jazz, globaler Musik und Chanson, heißt es in der Pressemeldung. Zusammen mit ihrer Band erkunden sie Klangfarben von West- und Ost-Europa und spielen mit viel Charme und Humor. Ihr neues Studioalbum „Histoires“ wird Ende Juni veröffentlicht. Das Konzert kostet keinen Eintritt, Spenden sind erwünscht. Es gelten laut Veranstalter die Pandemie-Regeln: genesen, geimpft, getestet sowie Abstand und Maske.