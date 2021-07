Der Höchststand des aktuellen Rhein-Hochwassers ist am Sonntag um 9.15 Uhr mit 7,44 Metern erreicht worden. Zwischenzeitlich ist der Pegel auf 7,19 Meter gefallen. Nach der aktuellen Prognose wird der Wasserstand weiter stetig fallen und am Montagabend die Sieben-Meter-Marke unterschreiten, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Die Stadt hat am Montag die Bauwerke entlang des Rheins kontrolliert. Im Anschluss sollen die Balken wieder entfernt werden, die eingesetzt worden waren, um die Hochwasserschutzmauer zu schließen. Trotz fallender Wasserstände wird die Parkinsel nach Einschätzung der Verwaltung noch für längere Zeit gesperrt bleiben, da der Boden durch das Hochwasser stark aufgeweicht ist und die Standsicherheit der Bäume darunter leidet. Eine Öffnung der Parkinsel wird erst nach der Freigabe der Experten des Grünflächenamts erfolgen. Auch am Rehbach werden die Sperrungen noch einige Tage bestehen bleiben.