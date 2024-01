Die Planung für die Ertüchtigung des Rheindamms in Mannheim soll überarbeitet werden. Das hat das Karlsruher Regierungspräsidium angekündigt. Als Grund nennt die Landesbehörde eine besondere Gefährdungslage durch den Klimawandel. Dies erfordere neue Strategien zum Hochwasserschutz. Die Untere Wasserbehörde der Stadt Mannheim hatte insbesondere darauf hingewiesen, dass die Sanierungsalternative in Form von Spundwänden nicht ausreichend betrachtet worden sei und darum gebeten, entsprechende detailliertere Unterlagen dazu nachzureichen. Auf diese Weise müssten weniger Bäume weichen. Den Eingriff in die Natur hatten zwei Bürgerinitiativen kritisiert. „Ich setze mich nachdrücklich dafür ein, den aktuellsten anerkannten Stand der Dammbau-Technik zu nutzen, um die Hochwassersicherheit für Mannheim nochmals deutlich zu erhöhen und gleichzeitig so viele Bäume und Sträucher wie möglich auf dem Damm zu erhalten“, hatte Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) mitgeteilt. Damit der Hochwasserschutz am Rheinhochwasserdamm in Mannheim nun zügig umgesetzt werden kann, will der Landesbetrieb prüfen, ob eine Spundwand in Verbindung mit einem Dammverteidigungsweg für die Trasse im Lindenhof und in Neckarau eine sinnvolle Lösung ist. Erste Planungsgespräche stehen bevor.