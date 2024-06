Die Hochwasserlage in der Metropolregion entspannt sich langsam: Nachdem der Rhein am Pegel Mannheim in der Nacht zum Dienstag den Scheitelpunkt von 8,30 Meter erreicht hat, sinkt der Pegel. Für die Bürger gibt es aber noch keine Entwarnung.

Die Ludwigshafener Stadtverwaltung weist in einer Pressemitteilung vom Dienstagmittag darauf hin, dass die zum Schutz der Bevölkerung ergriffenen Maßnahmen und Absperrungen weiter bestehen, da