Für ihre ihre Planungen zu den großen Infrastrukturprojekten kündigt die Stadt wichtige Weichenstellungen an: Am 12. Dezember soll der Stadtrat den Ersatzbau der 2020 abgerissenen Pilzhochstraße an der Hochstraße Süd (B37) genehmigen. Bereits am Montag berate der Bauausschuss über den entsprechenden Antrag. Laut Verwaltung soll die Südtrasse als zentrale Verkehrsader der Region Ende 2025 wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Am 2. Januar sollen die Ausschreibungen für Gründung, Unter- und Überbau der neuen Brücke – eine Stahlbetonkonstruktion – erfolgen und diese Leistungen zügig vergeben werden. Die Arbeiten sollen Mitte 2023 starten. Das entspreche dem Zeitplan des Hochstraßenprojekts, dessen Einzelvorhaben eng miteinander verwoben sind.

Fundamente werden entfernt

Noch vor dem Beginn des Ersatzbaus sollen an „Kollisionspunkten“ Fundamente für ein freies Baufeld entfernt werden. Beim Abriss der Pilzhochstraße seien diese Fundamente aus wirtschaftlichen Gründen im Boden belassen worden. Sie würden nun nur dort entfernt, wo sie mit der Brückenplanung nicht vereinbar seien. Im ersten Halbjahr 2023 erfolge zudem die Anpassung der Anschlüsse an die Auf- und Abfahrtsrampen. Besonders herausfordernd sei die Herstellung der Brücke über der Mundenheimer Straße. Zur Vermeidung von Behinderungen des Straßenbahnverkehrs werde der Überbau der Brücke auf Traggerüsten hergestellt, die über den Oberleitungen der Straßenbahn lägen. Nach der Fertigstellung werde das Bauwerk mit Pressen auf die Brückenpfeiler abgelassen. So sollen Sperrungen im Straßenbahnverkehr nur wenige Tage betragen. Ab 2025 sollen die Arbeiten für die Straßenbahnverbindung in die Bleichstraße als auch für den Pendlerradweg unter der Südtrasse starten. Begleitend dazu soll es eine Bürgerbeteiligung geben.

Die Kosten

Für den Ersatzbau der Pilzhochstraße veranschlagt die Verwaltung 97, für die Modernisierung der in Richtung Pylonbrücke folgenden Weißen Hochstraße 42,5 Millionen Euro. Der Rückbau der Hochstraße Nord (B44) soll 2026 beginnen. 1,5 Milliarden Euro betragen die geschätzten Gesamtkosten fürs Hochstraßensystem. Die Verhandlungen zur Finanzierung zwischen Bund, Land und Stadt laufen derzeit.