Ist die neue Helmut-Kohl-Allee überdimensioniert? Nach der Linken fordert nun auch die FWG, dass die Stadt angesichts der massiv gestiegenen Kosten bei den Straßenbauprojekten Alternativen zur bisherigen Planung prüfen müsse.

FWG-Fraktionschef Rainer Metz setzt ein dickes Fragezeichen hinter die aktuelle Planung der Kohl-Allee, die nach dem Abriss der Hochstraße Nord als Ersatz dienen soll: „Inzwischen sind die Kosten explodiert, so wie geplant, wird dieses Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gestemmt werden können.“ Zudem hätten sich auch die Voraussetzungen für die Planung geändert: Denn für die Kohl-Allee wurde das Verkehrsaufkommen der Vor-Corona-Zeit zugrunde gelegt. Während der Pandemie seien viele Arbeitsplätze ganz oder teilweise in Homeoffice-Plätze verlegt worden, so dass sich der Pendlerverkehr reduziert habe, führt Metz ins Feld. Durch die Energiekrise werde sich Individualverkehr auch künftig verringern.

„Mannheim hat bereits seine Zufahrten zur Innenstadt reduziert und trotz der Sperrung des Fahrlachtunnels und dem Wegfall der Hochstraße Süd ist in Ludwigshafen bisher ein Verkehrskollaps ausgeblieben“, argumentiert der FWG-Fraktionschef. Die Freien Wähler fordern daher eine Überprüfung der bisherigen Planungen für den Bau der Helmut-Kohl-Allee. „Wir halten eine bis zu 40 Meter breite und bis zu acht Fahrspuren für Pkw/Lkw umfassenden Stadtstraße mitten durch die City für überdimensioniert!“

Zukunft fürs Rathaus-Center?

Nach Ansicht der FWG soll die Stadt, das aktuelle Verkehrsaufkommen messen und die Ergebnisse dann dem Stadtrat vorstellen. Die Verwaltung solle ebenfalls darlegen, ob es Möglichkeiten gäbe, die Kohl-Allee kleiner zu bauen und ob dies helfen könnte, die Kosten zu reduzieren. „Welche rechtlichen Hürden wären zu bewältigen?“, fragt Metz mit Blick auf Voraussetzungen, wie das Baurechtsverfahren und Zuschussanträge, die auf die bisherige Planung ausgerichtet sind. Die FWG hinterfragt auch, das Rathaus-Center für den Bau der neuen ebenerdigen Stadtstraße abzureißen. Sofern eine Neuplanung notwendig sein sollte, könne es womöglich auch alternative Möglichkeiten für die Nutzung des bisherigen Rathauses und des Einkaufscenters geben. „Wir halten, neben den finanziellen Auswirkungen durch den Bau, auch die starke räumliche Trennung zwischen der nördlichen und südlichen Innenstadt für nicht zeitgemäß“, sagt Metz.

Mit dieser Position steht er nicht alleine da. Auch die FDP bezeichnet die neue Straße als „Stadtautobahn“ und hält sie für zu groß, wie Fraktionschef Thomas Schell in der Vergangenheit immer wieder moniert hatte. Die Linksfraktion warnt vor einer Überforderung der Stadtverwaltung mit den Mega-Projekten und verlangt, die Hochstraßen Nord (B44) und Süd (B37) in die Trägerschaft des Bundes zu geben – was in der Vergangenheit mehrfach vergeblich versucht wurde.

Hamburg als Vorbild

Doch gänzlich unrealistisch scheint diese Forderung nicht, nachdem sich vor Kurzem der Bund in Hamburg an einem Brückenprojekt beteiligt hat. Dort soll die sanierungsbedürftige Köhlbrandbrücke am Hafen noch bis 2030 genutzt, dann abgerissen und durch einen neuen Tunnel ersetzt werden. Die Fahrbahnen durch den Tunnel sollen als Bundesstraße eingestuft werden, die Baukosten will laut Medienberichten der Bund übernehmen, den Unterhalt soll Hamburg tragen.

Die jüngste Kostenschätzung für die Hochstraßensanierungen liegt bei 1,5 Milliarden Euro. Das entspricht dem aktuellen Schuldenstand der Stadt. Ludwigshafen will eine dynamische Paketlösung. Der Bund sollte mindestens 60, das Land 25 und die Stadt 15 Prozent der Kosten für die Hochstraßen tragen – unabhängig davon, was am Ende in der Schlussabrechnung steht. Im Stadtrat mehren sich dagegen die Zweifel, ob das Gesamtvorhaben überhaupt noch wie geplant zu stemmen ist. Die CDU und die SPD wollen hingegen erst einmal an der bisherigen Planung festhalten. Eine Diskussion über einen Plan B schade der Stadt bei ihren Verhandlungen mit Bund und Land.