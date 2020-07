Der Abriss der 500 Meter langen Pilzhochstraße schreitet weiter zügig voran: Am Montag, 14. September, sollen die Straßenbahnen wieder den Berliner Platz befahren können. Das kündigten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Tiefbauamtsleiter Björn Berlenbach am Dienstagvormittag an. Weil das Gleisbett durch die Bauarbeiten etwas in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt worden ist, sei ein früherer Termin nicht möglich. Ein paar Tage vor den Straßenbahnen sollen Pkw und Busse den monatelang gesperrten Innenstadtbereich zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz wieder passieren können, der für Fußgänger bereits seit 8. Juli geöffnet ist. Die Tiefbauabteilung der Stadt habe die notwendigen Verkehrsampeln bereits montiert. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) werde die Oberleitungen für die Bahnen installieren, sobald die Gleisschäden behoben seien.

Bauwerk 167 wird in Angriff genommen

„Es tut sich einiges, es geht gut voran, die Brücke wird zusehends kleiner“, sagte OB Steinruck. Nachdem das 90 Meter lange Bauwerk 168 in Höhe des Platanenhains seit Freitag abgetragen ist, werden die mächtigen Stütztürme unter die nächsten Bauwerke in westlicher Richtung zur Berliner Straße hin verschoben. Wenn der jetzt angefallene Schutt getrennt und abgefahren ist, wird mit dem Bauwerk 167 das größte Trassenstück in Angriff genommen. Es befindet sich in Höhe des Aldi-Markts und des Q-Park-Parkhauses, ist ebenfalls 90 Meter lang, aber wegen der zusätzlichen Abfahrtsspuren wesentlich breiter als andere der insgesamt zehn Bauwerke. Die Abrissarbeiten für diesen Abschnitt sollen Berlenbach zufolge am 17. August starten.

Weiße Hochstraße muss nicht abgerissen werden

Nicht abgerissen werden muss die wegen ihrer Farbgebung so genannte Weiße Hochstraße. Sie ist 950 Meter lang und verbindet die marode und seit 22. November als einsturzgefährdet klassifizierte Pilzhochstraße mit der Pylonbrücke. Berlenbach sprach von einer Standardsanierung, für die laut Steinruck allerdings „eine größere Summe im Raum“ stehe. Details zum Schadensbild sowie zu den Kosten will die Stadtspitze bei einer Sondersitzung des Stadtrats am 21. September verkünden. „Wir müssen die Weiße Hochstraße fitmachen für die Zukunft“, sagte Berlenbach. Das soll möglichst „in einem Aufwasch“ mit dem seit 11. Juni laufenden Teilabriss der Hochstraße Süd geschehen. Letzterer soll im Oktober abgeschlossen sein. „Wir sind optimistisch, dass das funktioniert“, sagte Berlenbach.

Der reine Abriss der Pilzhochstraße kostet 15 Millionen Euro, für den Ersatzneubau, der 2025/26 stehen soll, ist ein dreistelliger Millionenbetrag veranschlagt.