Der Abriss der Pilzhochstraße schreitet planmäßig voran. Derzeit wird das größte Einzelbauwerk der Trasse von Baggern zerlegt. Die Baumaschinen „knabbern“ zuerst die Randbereiche weg, in den kommenden Tagen arbeiten sie sich dann in die Mitte der Konstruktion vor. Etwa neun Tage sind für den Abriss dieses 90 Meter langen Hochstraßenteils geplant, das wegen zweier Abfahrtsrampen als „dickster Brocken“ beim Abriss gilt. Die Bauverantwortlichen rechnen damit, im Laufe der kommenden Woche das Teilstück abgerissen zu haben. Holzkonstruktionen sind untergeschoben, um zu verhindern, dass die Brücke unkontrolliert einstürzt. Während dieser Arbeiten wird die Zufahrt zu einem in der Nachbarschaft gelegenen Parkhaus weiterhin möglich sein. Auch die Zulieferung für einen Aldi-Supermarkt soll unbeeinträchtigt sein. Dann wandert die Baustelle weiter nach Westen. Im nächsten Bauabschnitt Anfang September wird die Zufahrt zum Parkhaus für etwa sieben Tage gesperrt. Die Stadt bietet Dauerparkern während dieser Zeit einen kostenlosen Stellplatz im Parkhaus der Walzmühle an, wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei der wöchentlichen Baustelleninformation am Dienstag weiter mitteilte. Bis Oktober soll der Abriss abgeschlossen sein. Der Termin 14. September für die Wiederaufnahme des Bus- und Straßenbahnverkehrs am Berliner Platz steht.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.