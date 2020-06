Der Durchgang zwischen Mundenheimer Straße (Süd) und Berliner Platz (Mitte) kann möglicherweise schon am Montagabend für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden. Das hat die Stadtspitze am Dienstag bei der wöchentlichen Baustelleninformation zum Abriss der Pilzhochstraße mitgeteilt.

Nach dem Abriss des ersten Teilstücks am Berliner Platz sind die ersten Holzdielen (Baggermatratzen) entfernt worden, die den Untergrund vor den schweren Baumaschinen und dem Schutt schützen sollten. „Die Straße darunter war vollkommen unversehrt. Daher haben wir die Hoffnung, dass der Durchgang zur Mundenheimer Straße relativ schnell wieder möglich ist“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Wenn alles weiter planmäßig verlaufe, könne der Durchgang am Montagabend oder am Dienstagmorgen geöffnet werden. Die Passage wird etwa 2,50 Meter breit und mit Bauzäunen vom Rest der Baustelle abgetrennt sein, wie Tiefbauamtschef Björn Berlenbach informierte. Der restliche Schutt vom ersten Teilabriss werde am Donnerstag und Freitag abgefahren, die Baggermatratzen würden am Wochenende entfernt.

RNV beginnt Arbeiten

Als nächsten Schritt wird die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ihre Baustelle in dem Bereich einrichten, um neue Masten für die Oberleitung der Straßenbahn zu errichten. Dann sollen die Gleise untersucht und neue Fahrdrähte gespannt werden. Bis September sollen die Straßenbahnen vom Süden der Stadt aus wieder den Berliner Platz anfahren können.

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für den nächsten Abriss eines Brückenteils in Höhe des Platanenhains weiter. Die Stützen, die bei den Baggerarbeiten ein unkontrolliertes Einstürzen verhindern sollen, sind positioniert und müssen mit Mörtel noch mit dem Hochstraßenteil verbunden werden. Vier Stützen sind beim ersten Teilabriss beschädigt worden und müssen nun repariert werden. In drei bis vier Wochen soll das nächste Teilstück abgerissen werden, sagte Berlenbach. Für das übernächste Teilstück, das sich in unmittelbarer Nähe zum Bahndamm befindet, wird außerdem eine zwei Meter hohe Schutzwand gebaut, um die vier Gleise zu schützen. Bis Oktober soll die ganze Pilzhochstraße abgerissen sein.