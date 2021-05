Das Parkhaus in der Dammstraße kann trotz des Hochstraßenabrisses geöffnet bleiben. Das hat die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Freitag mitgeteilt. Der Betreiber Q-Park war ursprünglich davon ausgegangen, dass die Stellplätze zwei Monate nicht mehr angefahren werden können und hatte seine Kunden entsprechend informiert.

„Die in dem Mieteranschreiben genannten zwei Monate bilden einen kurzfristigen Diskussionsstand ab, der mit Q-Park besprochen wurde. In den vergangenen Tagen gab es intensive weitere Gespräche, so dass nun gemeinsam eine bessere Lösung mit der Abrissfirma gefunden werden konnte“, teilte eine Stadtsprecherin am Freitag mit. Dabei seien auch die aktuellen Erfahrungen beim Abriss und mit dem bisherigen Baufortschritt entsprechend berücksichtigt werden. Laut Stadtverwaltung ergeben sich daher keine größeren Einschränkungen für die Mieter des Parkhauses, das offen bleiben könne. Der Betreiber Q-Park sei darüber informiert worden.

Mieter von Stellplätzen hatten diese Woche ein Schreiben von Q-Park bekommen, in dem eine zweimonatige Schließung ab 17. August angekündigt worden war. Begründet wurde dies mit dem Abriss der Pilzhochstraße. „Aufgrund der Sicherheitsanforderungen beim Rückbau und den notwendigen Vorarbeiten, wird der Betrieb des Parkhauses nach Information der Stadt Ludwigshafen voraussichtlich für circa zwei Monate nicht möglich sein“, hieß es in dem Brief. Details habe die Stadtverwaltung nicht vorgelegt, obwohl diese von Q-Park angefordert gewesen seien.

450 Stellplätze

Da nach den jüngsten Gesprächen eine weitere Öffnung des Parkhauses möglich ist, geht die Stadtverwaltung davon aus, dass die Kunden vom Betreiber entsprechend neu informiert werden. Ein Stellplatz-Mieter reagierte gegenüber der RHEINPFALZ erleichtert auf die Neuigkeiten. Er arbeite in der Innenstadt und hätte sonst Probleme gehabt, einen anderen Stellplatz zu finden. Das Parkhaus in der Dammstraße hat nach Angaben des Betreibers 450 Stellplätze.