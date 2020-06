Die Abrissarbeiten an der Hochstraße gehen zügig voran, Stück für Stück verschwindet das erste Teilstück der maroden 580-Meter-Trasse im Bereich über der Mundenheimer Straße. Aktuell entfernen Bagger den Beton an einer Engstelle am Faktor-Haus, dessen Fassade und Fenster mit einer Schutzmatte gesichert werden, die ein Kran hält. „Alles läuft reibungslos, wir liegen sehr gut im Zeitplan“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) der RHEINPFALZ. Sie sei in ständigem Austausch mit der Bauleitung und habe sich am Mittag selbst ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Am späten Abend will sie die Baustelle erneut besuchen.

Bauwerk an Adenauer-Brücke fast abgetragen

Das Bauwerk 156 an der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim sei bereits großteils abgetragen, so dass die am Mittwochnachmittag verhängte Sperrung am frühen Montagmorgen definitiv wieder aufgehoben werden könne. Der Abriss hatte am Donnerstag um 11 Uhr begonnen. Bis Sonntagnachmittag wird durchgearbeitet. Dann sollen die Brückenbauwerke über der Mundenheimer Straße gefallen sein.