Der seit zehn Monaten wegen des Abrisses der Ende November als einsturzgefährdet eingestuften Pilzhochstraße gesperrte Bereich Mundenheimer Straße/Berliner Platz wird bereits am Freitag, 11. September, wieder für den Autoverkehr freigegeben. Das kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwochvormittag an. Am Montagmorgen, 14. September, werden Busse und Bahnen den Nahverkehrsknotenpunkt Berliner Platz wieder anfahren können. „Wir kehren Schritt für Schritt zurück zur Normalität“, sagte Steinruck. „Das ist ein großer Schritt für Ludwigshafen, fast wie die Mondlandung.“

Rückbau läuft planmäßig

Der seit 11. Juni laufende Rückbau der Pilzhochstraße – ein 500-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd – laufe planmäßig und soll Mitte Oktober abgeschlossen sein. Auch die Dammstraße direkt an der Baustelle werde geöffnet, eine Durchfahrt zur Otto-Stabel-Straße sei allerdings noch nicht möglich, informierte Projektleiter Georgios Astyrakakis. Das sechste von zehn Einzelbauwerken, Bauwerk 158, sei inzwischen fast vollständig abgetragen, am siebten (161) über der Berliner Straße hätten zwei Bagger bereits mit den Abrissarbeiten begonnen. Damit fehlen nur noch die Bauwerke 159, 162 und 205. Schäden an den benachbarten Bahngleisen seien bisher nicht aufgetreten.

„Es wird gnadenlos abgeschleppt“

„Es wird gnadenlos abgeschleppt“, warnte die OB Autofahrer, die weiter Straßenbahngleise zuparken, insbesondere in der Schützenstraße in Süd. Es sei bereits eine erhebliche Anzahl abgeschleppt worden. „Es wäre nichts peinlicher, als wenn die Straßenbahnen am Montag nicht fahren können, weil die Schienen zugeparkt sind“, so Steinruck.