Der viertägige Abriss des ersten Teilstücks der maroden Pilzhochstraße ist wie erhofft über die Bühne gegangen. Dieses Fazit hat Bauleiter Stefan Feldmann von der Abrissfirma Moß am Sonntagnachmittag im Gespräch mit der RHEINPFALZ gezogen. Die Hochstraßentrasse sei jetzt weg, nur zwei Pfeiler stehen noch. Aktuell laufen die Aufräumarbeiten auf der Zufahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke, damit diese wie geplant wieder am Montagmorgen im Berufsverkehr befahren werden kann. „Es hat alles reibungslos funktioniert“, betont Feldmann. Sein Unternehmen war mit gut 20 Mitarbeitern und schwerem Gerät im Einsatz. Er sei besonders froh, dass niemandem etwas passiert sei und sich die Stützen aus Holzstämmen als richtige Entscheidung erwiesen haben: „Es kam nur das von der Hochstraße runter, was gerade abgerissen wurde.“ Die kommenden Tage seien seine Mitarbeiter nun mit Aufräumarbeiten beschäftigt, außerdem werde das nächste Teilstück der Hochstraße Süd (B 37) für den Abriss vorbereitet. Dass an allen vier Tagen so viele Zuschauer an der Baustelle waren, freut Feldmann: „Es ist schön, dass unsere Arbeit so wertgeschätzt wird. Für uns war das ein perfektes Wochenende.“