Positives Fazit nach dem Abrissbeginn am Donnerstag: Der Rückbau der Pilzhochstraße verläuft nach Angaben der Stadtverwaltung planmäßig. Seit Freitagmorgen, 7 Uhr, knabbert sich der 70-Tonnen-Bagger weiter Stück für Stück durch Stahl und Beton. Bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, wird rund um die Uhr gearbeitet, um den ersten 130 Meter langen Abschnitt des 580-Meter-Teilstücks der maroden Hochstraße Süd (B 37) abzutragen. Dann sollen die Brückenbauwerke zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz verschwunden sein. Im Anschluss beginnen die Aufräumarbeiten.

Konkret wird am Freitag das Bauwerk 157 in Höhe der Sparkasse samt Pilzkonstruktionen abgebrochen werden. Gleichzeitig werden die Brückenkappen an den Bauwerken 156 und 154 in Höhe des Faktor-Hauses entfernt. Dann werden diese Bauwerke ebenfalls abgebrochen. Ein eigener Schutzvorhang sichert dabei das Faktor-Haus. Hier kommt ein Kran zum Einsatz, der die Schutzmatte hochhievt.

OB: Neue Perspektiven öffnen sich

„Ich möchte allen Beteiligten herzlich danken. Die Menschen erleben mit, wie professionell hier gearbeitet wird. Man muss sich immer vor Augen führen: Wir reißen hier mitten in der Stadt und in einem dicht bebauten Umfeld diese Brücke ab. Daher ist Sicherheit oberstes Gebot. Mein großer Dank gilt allen Anwohnern und den Gewerbetreibenden für ihre Geduld und ihr Verständnis. Wir wissen alle, dass das Wochenende noch mal anstrengend wird, aber wir können wirklich zusehen, wie sich neue Perspektiven öffnen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zum aus ihrer Sicht reibungslosen Start.

Bagger, Radlader und Stapler im Einsatz

Die von der Stadt beauftragte Firma Moß aus dem Emsland hatte für den Abriss am Donnerstagmorgen einen 70-Tonnen-Bagger abgeladen und in Position gebracht. Nachdem bereits am Vortag die Brückenkappen des Bauwerks 157 abgetrennt worden waren, musste am Donnerstagmorgen zunächst noch der Schutt weggeräumt werden. Der eigentliche Brückenabbruch startete dann kurz vor 11 Uhr. Wie geplant, erfolgten die Abrissarbeiten von außen in Richtung der Brückenmittelachse auf beiden Seiten parallel. Dafür waren vier Bagger sowie verschiedene Maschinen wie Radlader und Stapler im Einsatz.

Stütztürme werden justiert

Um das Abtransportieren der Stütztürme des abgebrochenen Teils zu ermöglichen, wurde der Betonschutt auf der Seite gelagert. Er wird in Haufen gesammelt, beprobt und entsorgt. Mit Baggern und Staplern wurden bereits am Donnerstagnachmittag drei Stütztürme weggebracht. Sie werden nun justiert und im nächsten Abschnitt noch mal verwendet. Die weiteren Türme folgen am Freitag. Über das Wochenende ist die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim gesperrt. Montagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr wird sie wieder geöffnet. Ein Ersatzneubau soll 2025/26 stehen, die Kosten sollen im dreistelligen Millionenbereich liegen. Die Finanzierung ist noch nicht geklärt.